Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Zigaretten

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 05.06.2024 ist es zu einem Diebstahl von Zigaretten in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee gekommen. Ein Ladendetektiv hatte die Polizei gegen 17:20 Uhr über den Diebstahl im Markt in Kenntnis gesetzt, woraufhin die beiden aus Georgien stammenden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 26 Jahren gestellt werden konnten. Bei den Beschuldigten und in ihrem Fahrzeug konnten gestohlene Zigaretten im Wert von ca. 500 Euro aufgefunden werden. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (CS)

