Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tanna (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 06.35 Uhr, befuhr die 59-jährige Fahrerin eines PKW die L 1090 aus Richtung Tanna kommend und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in Richtung Gefell abzubiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 52-jährige Fahrerin eines PKW und stieß mit dieser zusammen. In der Folge wurde der PKW der 52-Jährigen auf ein angrenzendes Feld geschleudert und die Frau verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

