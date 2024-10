Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 12-jährige leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, kam es gegen 16:00 Uhr in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 12-jährigen Fahrradfahrerin aus Schifferstadt. Zuvor verließ ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwegenheim ein Tankstellengelände und übersah hierbei die 12-jährige, die den Radweg befuhr. Schließlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei das Mädchen zu Fall kam und sich dadurch leicht verletzte. Sie wurde im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 23-jährigen entstand ein leichter Sachschaden.

