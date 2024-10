POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz), Am Kanal - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an mehreren Fahrzeugen und an Gebäudefassade - Zeugen gesucht

Altrip (ots) - Am Sonntag kam es gegen 20.50 Uhr zu einer "Verkehrsunfallflucht" in der Rheingönheimer Straße. Ein 22 - jähriger Autofahrer war in Richtung Ludwigstraße unterwegs und musste auf Grund eines entgegenkommenden Fahrzeuges ein Ausweichmanöver einleiten. In der Folge kollidierte der Fahrer mit einem betonierten Hochbett. Hierdurch entstand an dem Personenkraftwagen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. ...

mehr