Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Am Sonntag kam es gegen 20.50 Uhr zu einer "Verkehrsunfallflucht" in der Rheingönheimer Straße. Ein 22 - jähriger Autofahrer war in Richtung Ludwigstraße unterwegs und musste auf Grund eines entgegenkommenden Fahrzeuges ein Ausweichmanöver einleiten. In der Folge kollidierte der Fahrer mit einem betonierten Hochbett. Hierdurch entstand an dem Personenkraftwagen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Erkenntnissen musste der 22 - Jährige sein Fahrzeug nach rechts lenken, da ein bislang unbekannter entgegenkommender Autofahrer zu weit mittig fuhr. Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist bislang nichts bekannt, ebenso liegt keine Fahrerbeschreibung vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

