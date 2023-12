Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger bei Unfall verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall auf der Trierer Straße ist gestern Morgen (12.12.2023, 7.34 Uhr) ein 13-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen rannte der Junge trotz roter Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Trierer Straße, als er an der Kreuzung Zeppelinstraße von dem Pkw eines 67-jährigen Fahrers erfasst wurde, der auf der Trierer Straße in Richtung Adalbertsteinweg unterwegs war. Der Junge hatte vermutlich versucht, einen Bus an der Haltestelle Zeppelinstraße zu erreichen. Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte jedoch nicht.

Die Trierer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (am)

