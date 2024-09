POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Samstagnachmittag im Zeitraum von ca. 16.30 bis 17.10 Uhr befand sich die 56-jährige Geschädigte in einem Geschäft in der Auestraße in Speyer. Während des Einkaufs wurde sie durch eine unbekannte Frau angerempelt, welche sich anschließend entfernte. An der Kasse bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels samt Inhalt, welchen sie zuvor in einer verschlossenen Umhängetasche mit sich ...

mehr