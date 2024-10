Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am 28.09.2024, gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein 41-jähriger Radfahrer kam von der Oberen Langgasse und befuhr die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Josef-Schmitt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 14 querte plötzlich ein unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, weshalb der Radfahrer stark bremsen musste. Aufgrund des Bremsvorgangs kombiniert mit der Laubbedeckten Fahrbahn stürzte der 41-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fußgänger geben? Zeugen, oder der Fußgänger selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell