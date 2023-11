Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Praxis

Bad Langensalza (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis am Kornmarkt sucht die Polizei Zeugen. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16. November, und Montagmorgen, 20. November, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Arztpraxis einzudringen. Der Versuch scheiterte, sodass der oder die Täter nicht in das Objekt gelangten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0302756

