Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Unstruttal (ots)

Unbekannte Diebe gelangten am vergangenen Wochenende auf eine Baustelle in der Reiserstraße. Dort öffneten sie mehrere Baucontainer gewaltsam, bei einem Container blieb es beim Versuch. Der oder die Täter erbeuteten Ladegeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

