Bundespolizeidirektion München: Betrunkener pöbelt in S-Bahn / Widerstand bei Festnahme

Betrunkener pöbelt in S-Bahn

Widerstand bei Festnahme

München

Am Dienstagmorgen (13. Juni) pöbelte ein stark alkoholisierter Mann in einer S7 zwischen dem Münchner Haupt- und Ostbahnhof Reisende an. Als ein Fahrgast einer verängstigten Frau beistehen wollte, schlug ihn der 40-Jährige. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten. Kurz nach 7 Uhr soll der Pole am Münchner Hauptbahnhof in die S 7 gestiegen sein und aggressiv gestikuliert und herumgeschrien haben. Dabei soll er eine junge Frau so verängstigt haben, dass ein 48-jähriger Mitreisender aus Wolfratshausen sich schützend vor sie stellte, woraufhin er durch den Alkoholisierten geschlagen worden sein soll. Der Lokführer wollte den 40-Jährigen daraufhin am Ostbahnhof von der Fahrt ausschließen und rief Bundespolizisten zur Unterstützung hinzu. Nachdem ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, ging er wiederholt bedrohlich auf die Beamten los, beleidigte sie und drohte ihnen mit dem Tod. Bei der Durchsetzung des Platzverweises wehrte er sich, weshalb er gefesselt und vorläufig festgenommen wurde. Während einer Durchsuchung in den Diensträumen der Bundespolizei kratzte er einen Beamten und beschädigte dessen Diensthemd. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung für den 14. Juni an. Zur Beweissicherung werden durch die Bundespolizei u.a. die Kameraaufzeichnungen aus der S-Bahn ausgewertet. Es wird wegen Körperverletzung, Widerstand, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zeugen aus der S-Bahn, insbesondere die Frau, welche von dem 40-Jährigen belästigt wurde, werden gebeten sich unter der Rufnummer 089 515550 0 zu melden.

