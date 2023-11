Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mehrfache Angriffe auf Zigaretten- und Kaugummiautomaten im Unstrut-Hainich-Kreis - Wer kann Hinweise geben?

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Unstrut-Hainich-Kreis vermehrt zu Angriffen auf Zigarettenautomaten. Seit Ende September dieses Jahres werden verstärkt Diebstählen aus und von Zigaretten- und Kaugummiautomaten durch die Polizei registriert. Vor allem in und um Mühlhausen sind die unbekannten Täter aktiv. Oftmals nutzen sie hierfür gezielt Sprengmittel, um an das Innere der Automaten zu gelangen.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen wendet sich an die Bevölkerung. Zeugen, die die Taten beobachtet haben, oder Hinweise zu den handelnden Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 03601/4510 zu melden.

Weiterhin bittet die Polizei bei Wahrnehmungen einer solchen Tat, oder möglichen Vorbereitungshandlungen die örtliche Polizeidienststelle zu Informieren, oder den polizeilichen Notruf zu wählen. Geben Sie in diesen Fällen die Beobachtungen so genau wie möglich an die Beamten weiter. Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf den Personenbeschreibungen, der getragenen Bekleidung, mitgeführten Gegenständen oder möglichen Fahrzeugen, die die Täter nutzen.

