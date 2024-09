Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach Einbruch in Keller - ein weiterer Täter noch flüchtig - Monheim am Rhein - 2409077

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein brachen zwei Männer am Freitag, 20. September 2024, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Die Polizei konnte einen der Täter stellen. Sein bislang unbekannter Komplize ist weiterhin flüchtig.

Das war bei dem Einsatz nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Gegen 20:30 Uhr hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schönebergstraße verdächtige Geräusche aus ihrem Keller. Als eine Bewohnerin des Hauses nachsah, traf sie dort zwei Männer an, die augenscheinlich in das Wohnhaus eingebrochen waren. Das Duo zeigte sich aggressiv und floh anschließend durch das Treppenhaus aus dem Gebäude in Richtung Kulturzentrum.

Die Bewohner alarmierten umgehend die Polizei, die eine Fahndung nach den beiden Tätern einleitete. Hierbei konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten einen 24-jährigen Tatverdächtigen antreffen, den sie anschließend zur Wache nach Langenfeld brachten. Der Monheimer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

Die Polizei sucht zudem weiterhin nach dem zweiten Tatverdächtigen, zu dem folgende Personenbeschreibung vorliegt:

- etwa 1,75 Meter groß - muskulöse Statur - kurze, dunkle Haare - dunkel bekleidet

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich zwecks Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02173 / 9594-6350 bei der Polizei Monheim am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell