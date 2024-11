LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

Unterwellenborn (ots) - Am Montagvormittag wurden bei LKW-Kontrollen in Unterwellenborn Überladungen festgestellt. Zwei Holz-LKW waren mit mehr als 51.000 bzw. 45.000 Kilogramm (was einer Überladung von ca. 29 sowie 14 Prozent entspricht) unterwegs. Ein Transport-LKW war bei erlaubten 18 Tonnen mehr als 21 Tonnen unterwegs. In allen drei Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

