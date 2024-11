Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs Am Donnerstag, 28. November 2024, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec. Das Pedelec der Marke Riese und Müller war verschlossen in dem Fahrradstand der Geschwister-Scholl-Oberschule in der Driverstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04447/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Am Freitag, 29.11.2024, kam es gegen 16:50 Uhr im Kreuzungsbereich Kolpingstraße / Bahnhofstraße in 49377 Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 29-jähriger aus Vechta beabsichtigte mit seinem PKW im zuvor genannten Kreuzungsbereich in die Bahnhofstraße einzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Fahrradfahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Vechta - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter der Wirkung von Betäubungsmittel, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 29.11.2024, gegen 13:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann aus Vechta, der mit seinem PKW die Straße Immentun in Vechta befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sowie unter der Wirkung berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest verlief hinsichtlich THC positiv. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass für den geführten PKW keine aktuelle Straßenzulassung besteht und an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht sind, welche nicht für den PKW ausgegeben und mit falschen HU- und Zulassungsplaketten versehen sind. Die Beamten entfernten vor Ort das Kennzeichenpaar vom PKW und stellten dieses sicher. Es wurde anschließend die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Steinfeld - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 30.11.2024, um 04:40 Uhr wird ein Pkw auf der Straße Am Rathausplatz in Steinfeld durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Am Steuer des Pkw kann eine 22-jährige Steinfeldern festgestellt werden. Während der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Pkw keine Haftpflichtversicherung besitzt. Die Kennzeichen des Pkw werden vor Ort entstempelt und die Zulassungsbescheinigung Teil I des Pkw wird beschlagnahmt. Weiterhin steht die 22-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Drogenvortest verläuft positiv. Es wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt. Es werden entsprechende Verfahren eingeleitet.

