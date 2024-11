POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus Zwischen Dienstag, den 26.November 2024, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, den 27. November 2024, um 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude am Dominikanerweg ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: 05494-9142021 entgegen. ...

mehr