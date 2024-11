Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 13.11.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:30 Uhr einen 18-jährigen Cloppenburger mit seinem PKW in der Bahnhofstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Stunde später fiel der Cloppenburger mit seinem PKW erneut einer Streife in der Schützenstraße auf. Im Rahmen der zweiten Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. In der Folge wurde eine Blutprobeentnahme angeordnet. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Cloppenburg - Diebstahl einer Kabeltrommel

In der Zeit von Dienstag, 12.11.2024 (15:30 Uhr), bis Mittwoch, 13.11.2024 (07:30 Uhr) drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Krankenhausstraße ein. Hierzu öffneten sie den Bauzaun, betraten den dortigen Rohbau und entwendeten auf unbekannte Weise eine ca. 500 kg schwere Kabeltrommel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 13-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg der Straße "Pingel-Anton-Platz" in Richtung Bahnhofstraße. Als das Kind den Fahrradüberweg im Bereich des Kreisverkehrs überqueren wollte, wurde sie von einer 35-jährigen Frau aus Oberlangen übersehen, die mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung "Pingel Anton" befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die 13-jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 14:05 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Höltinghausen bei einem Verkehrsunfall auf der Tenstedter Straße leicht verletzt. Ein 57-jähriger Cappelner beabsichtigte mit seinem PKW von einem Parkplatz auf die Tenstedter Straße aufzufahren. Hierbei übersah er die Vorfahrt des Fahrradfahrers, der die Tenstedter Straße in Fahrtrichtung Cappeln auf dem dortigen Fahrradweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

Garrel - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 13:06 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße (B 72) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 21-jährige Molbergerin befuhr mit ihrem PKW die B 72 in Fahrtrichtung Friesoythe, als sie im weiteren Verlauf in die Straße "Grüne Höhe" nach rechts abbiegen wollte. Dies übersah ein nachfolgender 36-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000,- EUR.

Löningen / Benstrup - Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit von Freitag, 01.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024, drangen unbekannte Täter in einen Schuppen auf einem Grundstück am Mühlenweg in Benstrup ein. Zu diesem Zweck wurde das angelegte Vorhängeschloss beschädigt und ein sichernder Holzbalken herausgedrückt. Neben einem Kompressor wurden noch diverse Kleinteile entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Lastrup / Kneheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 13.11.2024, 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Nieholter Straße in Kneheim auf. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

