Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstähle hochwertiger Pedelecs

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 09. November 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 10. November 2024 10:00 Uhr auf ein Grundstück in der Friedhofstraße und entwendeten ein dort abgestelltes Pedelec. Das Pedelec des Herstellers Greens Watford war verschlossen im Hausflur abgestellt worden. Am Montag, 11. November 2024 in der Zeit zwischen 08:45 Uhr bis 12:30 Uhr entwendeten unbekannte ein Pedelec, Trekking Pro, welches verschlossen in der Straße Wellerdings Hof abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 12. November 2024 gegen 19:05 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung Vechta. In Höhe der Ampelanlage an der Einmündung zur Osloer Straße muss der 39-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 30-jähriger Mann aus Lohne zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 39-Jährigen auf. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

