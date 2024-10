POL-BI: Jugendliche schlagen mit Baseballschlägern zu

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Die Polizei wurde am Sonntagabend, 27.10.2024, über einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Rehhagenhof informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter in der Zeit von 01:00 Uhr am Freitag, 18.10.2024, und 18:50 Uhr am Sonntag, 27.10.2024, ein. Sie gelangten durch den Garten zur Terrassentür und brachen diese auf. Sie ...

