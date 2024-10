POL-BI: Parfümdieb hat Drogen dabei

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Bielefeld und das Amt für Verkehr der Stadt Bielefeld informieren am Mittwoch, 30.10.2024, am Jahnplatz zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit". An zwei Ständen können sich Interessierte in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr beraten lassen, wie sie als Verkehrsteilnehmer sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen. Die Berater ...

mehr