Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Bielefeld und das Amt für Verkehr der Stadt Bielefeld informieren am Mittwoch, 30.10.2024, am Jahnplatz zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit".

An zwei Ständen können sich Interessierte in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr beraten lassen, wie sie als Verkehrsteilnehmer sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen. Die Berater wollen die Bürgerinnen und Bürger für das wichtige Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" sensibilisieren. Insbesondere das Unfallrisiko von Fußgängern und Radfahrern steigt in dieser Zeit, da sie nicht gut genug oder nicht rechtzeitig gesehen werden.

Neben der Sichtbarkeit durch helle und reflektierende Kleidung, geht es auch um das richtige Verhalten im Straßenverkehr sowie um das technische Equipment wie Licht, Bremsen und Reflektoren.

Interessierte und Passanten haben die Möglichkeit vor Ort durch die Berater informiert zu werden. Es liegen zudem Infomaterialien aus, die mitgenommen werden können.

