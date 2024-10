Polizei Bielefeld

POL-BI: Widerstand gegen Polizisten mit Säge und Eisenstange

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bei einem Einsatz an der Herforder Straße am Montag, 28.10.2024, erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen, als ein Bielefelder bei seiner Festnahme Widerstand leistete.

Am Vormittag meldete sich ein 32-jähriger Bielefelder bei der Polizei, da ihm sein Fahrrad tags zuvor gestohlen worden war. Er konnte den vermeintlichen Dieb namentlich benennen und gab an, dass er sich mit dem Diebesgut in einer Wohnung an der Herforder Straße aufhielt.

Als die Polzisten gegen 11:00 Uhr an dem Mehrfamilienhaus ankamen, wollte der 25-jährige, polizeibekannte Bielefelder das Fahrrad aus einem Fenster des zweiten Stockwerks werfen. Die Beamten betraten daraufhin die Wohnung und konnte ihm das Fahrrad abnehmen. Sie sprachen ihn auf den Diebstahl und einen offenen Haftbefehl wegen vorangegangener Eigentumsdelikte an. Daraufhin reagierte der Bielefelder sehr aggressiv und begann unvermittelt zu schreien, um sich zu schlagen und zu treten.

Bei der Festnahme des Bielefelders, gingen sowohl ein Polizeibeamter als auch der 25-Jährige zu Boden. Dort griff der Bielefelder zu einer herumliegenden Eisensäge und versuchte, den Beamten damit zu verletzten. Als ihm das nicht gelang, griff er kurze Zeit später nach einer Eisenstange und schlug abermals nach dem Beamten. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu fixieren und in Gewahrsam zu nehmen.

Noch am selben Tag trat der 25-Jährige seine Haft in einer Justizvollzugsanstalt an.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Auch der Bielefelder trug leichte Verletzungen davon. Gegen ihn erstatteten die Beamten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Der 32-jährige Bielefelder erhielt sein Fahrrad zurück. Er konnte nachweisen, dass das Rad ihm gehörte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell