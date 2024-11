Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Montag, 11. November 2024 20:30 Uhr bis Dienstag, 12. November 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Käthe-Kollwitz-Straße und versuchten dort ein Fenster zu einer Garage zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 12. November 2024, gegen 20:15 Uhr beschädigten zwei Unbekannte den Glaseinsatz einer Hauseingangstür in der Marktstraße. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Kneheimer Weg. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. November 2024 gegen 05:55 Uhr beschädigte der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Höltinghausen. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße in Holthöge abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 12. November 2024, gegen 17:48 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Höltinghausen mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Halen. Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah er einen 40-jährigen Cloppenburger auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige blieb unverletzt, es stellte sich jedoch heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Garrel - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 13. November 2024, gegen 01:15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus Dwergte mit seinem Pkw die Friesoyther Straße / B 72 in Richtung Cloppenburg und kam hierbei in Höhe der Einmündung zum Drei-Brücken-Weg nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille, zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich THC aus. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

