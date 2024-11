Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Versuchter Diebstahl aus Traktor

In der Zeit von Freitag, 08.11.2024 (13:15 Uhr), bis Montag, 11.11.2024 (07:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in die Fahrerkabine eines Traktors auf einem Betriebsgelände in der Moorgutsstraße ein. Hierbei wurde ein Seitenfenster der Zugangstür zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell