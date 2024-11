Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Umzug der Polizeistation Visbek

Der Umzug der Polizeistation Visbek in die neuen Räumlichkeiten an der Anschrift Corveyweg 1, 49429 Visbek ist geschafft. Sie erreichen die Beamten ab sofort in den neuen Räumlichkeiten. Zwar hat sich der Ort der Polizeistation verändert, nicht aber die telefonische Erreichbarkeit (Tel.: 04445/950470). Öffnungszeiten der Polizeistation Montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten der Polizeistation Visbek ist die Wache des Polizeikommissariats Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 durchgängig besetzt. In Notfällen wählen Sie die 110.

Vechta - vers. Einbruch in Wohnung

Am Sonntag, 10. November 2024, gegen 01:20 Uhr bemerkte eine 29-jährige Frau aus Vechta, dass jemand mit einer Lampe in ihre Wohnung in der Straße Immentun leuchtete. Die Person flüchtete. An der Tür konnten Aufbruchspuren entdeckt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 10. November 2024, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 07:43 Uhr beschädigte ein unbekannter einen Kabelverteilerkasten der EWE in der Landwehrstraße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 10. November 2024, gegen 15:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lotte mit seinem Pkw die B 69 / Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Er beabsichtigte nach links in Richtung Vechta abzubiegen und übersah hierbei den Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Oldenburg, welcher die B 69 in Richtung Lohne befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Im Verlauf des Unfallhergangs wurde zudem der Pkw einer 24-jährigen Frau aus Vechta beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 9.000,00 Euro geschätzt.

