Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus Anlass einer Vermisstensuche an der Thülsfelder Talsperre am Samstag und Sonntag, 09. und 10.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, dem 10.11. wurden die Suchmaßnahmen nach dem vermissten Wolfgang Borrmann aus Cloppenburg fortgesetzt. Dieser war durch Familienangehörige am Freitag als vermisst gemeldet worden. Da das Fahrzeug des Vermissten am Samstag an der Talsperre gefunden wurde und eine Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden durch die Polizei diverse Einsatzkräfte der verschiedenen Hilfsorganisationen und der Feuerwehren angefordert. Da die Suchmaßnahmen am Samstag mit Einsetzen der Dunkelheit unterbrochen werden mussten, wurden diese am Sonntag erneut aufgenommen. Dazu fanden sich heute ca. 200 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehren Garrel, Molbergen, Peheim, Markhausen und Bösel, des THW, der Einsatzeinheit Nord des DRK Cloppenburg, der Einsatzleitwagen des Landkreises Cloppenburg, der Drohnenzug des Landkreises Cloppenburg, Kräfte der DLRG aus Friesoythe und dem Saterland, der Rettungshundestaffeln Weser-Ems und Lemwerder und zahlreiche Revierförster und Jäger an der Talsperre ein und suchten ab 08:30 Uhr bis zum Einsetzen der Dunkelheit. Bei der Suche kamen mehrere Drohnen und Suchhunde zum Einsatz. Zudem suchte ein Polizeihund von einem Boot der DLRG aus auf dem Wasser. Die Versorgung der Einsatzkräfte erfolgte durch die DRK-Ortsgruppe Bösel. Trotz intensiver und für die Einsatzkräfte aufgrund des Geländes teils kraftraubender Suche in dem Gebiet rund um die Thülsfelder Talsperre konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wird ab Montag der Ermittlungsdienst der Polizei Cloppenburg übernehmen. Auch weiterhin wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 oder über Notruf zu melden.

