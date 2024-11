Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 09.-10.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Straßenraub

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr befand sich ein 71-jähriger Cloppenburger auf dem Weg zwischen dem Aldi und dem Dens-Markt an der Emsteker Straße in Cloppenburg auf dem Weg nach Hause, als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam und ihn anfuhr. Durch den Zusammenprall kamen beide Personen zu Fall. Nachdem der Fahrradfahrer dem Fußgänger aufgeholfen hatte, entfernte er sich zügig vom Tatort. Im Anschluss stellte der 71-Jährige fest, dass ihm seine Geldbörse entwendet worden ist. Diese hatte er zuvor noch in seiner Hosentasche gehabt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verstoß Betäubungsmittelgesetz Am Sonntag gegen 02:45 Uhr stellten die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einer Discothek am Bürgerpark in Cloppenburg bei einem 28-jährigen Cloppenburger eine weißliche Substanz - vermutlich Betäubungsmittel - fest und informierten die Polizei. Das Pulver wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel Talsperre - Vermisstensuche

Am Samstag fanden sich zahlreiche Einsatzkräfte an der Talsperre in Thüle ein. Einsatzanlass war eine Vermisstensuche. Ein 69-jähriger Cloppenburger wurde bereits am Freitag durch seinen Bruder als vermisst gemeldet. Erste Überprüfungen im Wohnumfeld verliefen negativ, bis am Samstagmorgen der PKW des Vermissten an der Talsperre aufgefunden wurde. Da dieser dort augenscheinlich bereits länger steht und der Vermisste gesundheitlich vorbelastet sein soll, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dazu waren ca. 250 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, DLRG mit insgesamt fünf Drohnen, mehreren Booten zwei Rettungshundestaffeln im Einsatz. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte der Vermisste nicht gefunden werden, weshalb die Suche gegen 17:00 Uhr beendet wurde und heute bei Tagesanbruch fortgesetzt wird. Unterstützt werden die Einsatzkräfte auch durch die ansässigen Revierförster und Jäger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell