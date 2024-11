Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Verkehrsunfallflucht in Lohne

Am 08.11.2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, kam es in der Lindenstraße 15 in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte im Vorbeifahren die linke Außenseite und den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen geparkten VW Touran und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen können sich bei der Polizei Lohne unter der 04442-808460 melden.

Sachbeschädigung am Pkw in Vechta

Am 08.11.2024 gegen 11:30 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den an der Örtlichkeit ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten Pkw, BMW X5 xDrive in schwarz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 zu melden

Verkehrsunfallflucht in Vechta

Am 04.11.2024 gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Vechta, Falkenweg 6, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte beim Vorbeifahren die rechte Außenseite eines auf dem Parkstreifen geparkten BMW 525d in schwarz und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen können sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 melden.

Diebstahl eines Kleinkraftrades in Lohne Am 08.11.2024 gegen 23:40 Uhr fallen den Beamten eine 25-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann aus Lohne auf, die mit einer Sturmhaube bekleidet, die Brinkstraße befahren und versuchen vor den Polizeibeamten zu flüchten. Nach kurzer Flucht können die Beschuldigten gestellt werden. Während der Festnahme leistet der Mann Widerstand. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass das Kleinkraftrad entwendet wurde und die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiter besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gefahren ist. Bei beiden Personen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung

Am 08.11.2024 gegen 21:00 Uhr kam es in der Waldhornstraße durch zwei Steinewerfer zur Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe eines Einfamilienhauses. Der Hintergrund der Tat ist nicht bekannt. Die bislang unbekannten Täter, zwei Jugendliche im Alter von 12- 15 Jahren, flohen auf ihren Fahrrädern in Richtung REWE-Markt in Oythe. Zeugen können sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden in Lohne Am Samstag, 09.11.2024, gg. 02.20 Uhr, gab es in Lohne, Vogtstraße, einen Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeugführer mit seinem PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam. Er überfuhr eine Straßenlaterne, einen Stromkasten, eine Hecke, bevor er im Garten eines Hauses zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer ließ seinen PKW stehen und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne unter Telefon 04442-808460 zu melden. Am PKW entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die EWE sicherte den beschädigten Stromkasten, da im dortigen Bereich die gesamte Straßenbeleuchtung ausgefallen war. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

