POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 08.-09.11.2024

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Freitag gegen 10:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter einer 73-Jährigen, welche beim Aldi-Verbrauchermarkt an der Anemonenstraße in Cloppenburg einkaufte, die Geldbörse aus einer Umhängetasche. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen zur Tatzeit im Markt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - schwerer Diebstahl

Zwischen Freitag dem 01. und Dienstag dem 05. November kam es in der Bunzlauer Straße in Cloppenburg zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter kletterten über einen Zaun und entwendeten aus dem Carport zum Trocknen aufgehängte Kleidung im Wert von ca. 600 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Cloppenburg - Dachstuhlbrand

Am Freitag gegen 23:40 Uhr geriet die Zwischendecke eines Einfamilienhauses im Südkamp in Cloppenburg in Brand. Die Bewohner wurden durch die installierten Rauchmelder gewarnt und konnten daher unverletzt das Haus verlassen. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Cloppenburg mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden sowie das DRK mit einem RTW im Einsatz.

Lastrup - Sachbeschädigung an Kfz.

Am Freitag um 18:20 Uhr warf ein unbekannter Täter eine Glasflasche gegen die Windschutzscheibe einer Sattelzugmaschine, welche auf dem Parkplatz an der B213 im Bereich Oldendorf geparkt stand. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Der Schaden an der Zugmaschine wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei Lastrup bittet um Hinweise unter Telefon 04472/932860.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Garrel die Straße Hinterm Forde und kam alleinbeteiligt von der Straße ab. Dort prallte der PKW gegen einen Stein. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Essen - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lüscher Straße in Essen. Ein 25-jähriger Bakumer beabsichtigte mit seinem Seat vom Kartoffelweg auf die Lüscher Straße einzubiegen und übersah dabei einen von links kommenden BMW eines 24-Jährigen aus Quakenbrück. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde eine 27-Jährige aus Quakenbrück, welche als Beifahrerin in den BMW saß, leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Krapendorfer Straße in Lastrup. Dabei fuhr ein 25-Jähriger aus Lastrup mit seinem Hyundai an einer Ampelkreuzung auf den vor ihm wartenden BMW einer 39-Jährigen aus Lingen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. An den PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag um 22:05 Uhr kam es in Cloppenburg auf der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrerzeugführer parkte in der Osterstraße in Höhe des dortigen Kinos auf der falschen Straßenseite. Als er in den fließenden Verkehr in Richtung Bethen einfuhr, übersah er einen 19-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Daimler in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der PKW des Cloppenburgers beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 04471/18600 zu melden.

