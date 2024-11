Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - vers. Diebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 06. November 2024 21:00 Uhr bis Donnerstag, 07. November 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lange Straße und versuchten die Scheibe eines dortigen Verkaufsautomaten einzuschlagen. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 07. November 2024, gegen 22:12 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die Straße Altenend in Richtung Friesoyther Straße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine Straßenlaterne. Hierdurch überschlug sich der Pkw und kam auf der Seite an einem Baum zum Liegen. Der Fahrzeugführer und seine drei Insassen, ein 20-jähriger Böseler, ein 20-jähriger Friesoyther und ein 19-jähriger, ebenfalls aus Friesoythe, wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 19.500,00 Euro.

