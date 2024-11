Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Mittwoch, 06. November 2024 18:00 Uhr bis Donnerstag, 07. November 2024 08:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Amrumstraße und verschafften sich Zutritt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 07. November 2024, gegen 07:35 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Straße Heideweg aus Staatsforsten kommend in Richtung Amerika. Ein 57-jähirger Mann aus Garrel und ein 19-jähriger Heranwachsender aus Bösel befuhren mit ihren Pkw die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Kurve kam der 22-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 57-Jährigen. Der 19-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Pkw des 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-Jährige und der 57-Jährige leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 23.500,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. November 2024, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 17:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Zeven. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Lupo, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Linderner Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/3286-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell