Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 06. November 2024, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Humboldtstraße und verschafften sich Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. November 2024, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Transporter eines 35-jährigen Mannes aus Löningen. Dieser hatte den Transporter am Fahrbahnrand der Straße Am Mühlenbach abgestellt. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

