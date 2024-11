Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand in einem Kellerschacht

Am Dienstag, den 05.11.2024, bemerkten Passanten im Bereich der Straße Auf dem Hook eine Rauchentwicklung aus dem Kellerschacht eines Mehrparteienhauses und verständigten den Notruf. Zeitgleich wurden die Bewohner des Hauses auf den Umstand aufmerksam gemacht und verließen das Gebäude. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet Laub in einem Kellerschacht aus unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand. Es kam zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Straße Auf dem Hook durch die Polizei gesperrt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch, den 30.10.2024, zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes an der Cappelner Straße. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, den 05.11.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus Cappeln auf der Cloppenburger Straße in Molbergen. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Durchgeführte Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verliefen positiv, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Cappelner erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cappeln - Brand eines Schuppens

Am Dienstag, den 05.11.2024, gegen 19:15 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen zwischen zwei Wohnhäusern in der Hauptstraße in Brand. Die Anwohner verließen bei Brandentdeckung umgehend ihre Wohnhäuser und kamen somit nicht zu Schaden. Die Wohnhäuser blieben nach ersten Erkenntnissen vom Feuer verschont. Etwa 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Cappeln und Elsten löschten den schlussendlich in Vollbrand stehenden Schuppen. Die Ermittlungen zur Ursache und Schadenshöhe dauern an.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Dienstag, den 05.11.2024, gegen 06:45 Uhr, wurde ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Garrel bei einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße leicht verletzt. So befuhr der 17-jährige nach ersten Erkenntnissen den Radweg der Industriestraße in Richtung Varrelbuscher Straße. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die Industriestraße zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung. Als die Friesoytherin zum Abbiegen auf einen Parkplatz ansetzte, übersah sie den Fahrradfahrer auf dem Radweg. Infolge des Zusammenstoßes stürzte dieser und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 05.11.2024, gegen 10:10 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Garrel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. So beabsichtigte ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Garrel die Hauptstraße in Garrel zu überqueren. Hierbei übersah er allerdings den Vorrang eines PKWs, es kam zum Zusammenstoß. Der 56-jährige wurde leicht verletzt.

Lastrup - Überprüfung des Schwerlastverkehrs

Am 05.11.2024, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta schwerpunktmäßig den Bereich der Bundesstraße 213 zwischen Lastrup und Löningen. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die wiederkehrenden 2+1-Verkehrsführungen gelegt, insbesondere aufgrund des bestehenden Überholverbotes in diesen Bereichen für den Schwerlastverkehr. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt fünf LKW-Fahrer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 20-24 km/h nach Abzug der Toleranz konfrontiert. Häufig ging ein Verstoß gegen das geltende Überholverbot mit den Geschwindigkeitsüberschreitungen einher. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrer eingeleitet, in vier von fünf Fällen aufgrund der nichtdeutschen Herkunft Sicherheitsleistungen einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell