Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Sonntag, 03. November 2024, im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 20:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Personen ein Pedelec. Das Pedelec, Gazelle Ultimate, war am Krankenhaus in der Krankenhausstraße verschlossen abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Am Samstag, 02. November 2024, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Personen ein Pedelec. Das Pedelec, Flyer Gotour 6, war in der Steinfelder Straße in der Nähe vom Stadion verschlossen abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Diebstahl von drei Pedelecs

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter drei hochwertige Pedelecs. Die Pedelecs der Marken Campus BM, Gudereit und Riese und Müller Charger waren verschlossen auf einem Grundstück in der Dinklager Straße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte begaben sich in der Zeit von Dienstag, 29. Oktober 2024 17:00 Uhr bis Montag, 04. November 2024 16:35 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Kringelkamp und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Samstag, 02. November 2024 19:00 Uhr bis Montag, 04. November 2024 08:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter den Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Renault Trafic, in der Nieberdingstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Sanitäranlage

Im Zeitraum von Donnerstag, 31. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Freitag 01. November 2024 23:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter mutmaßlich mittels pyrotechnischen Gegenstands die Sanitäreinrichtung eines Campingplatzes in der Straße Tiefer Weg. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Vechta - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bislang unbekannte Täter besprühten ein Handwerkergebäude auf dem Stoppelmarktgelände mit verschiedenen Symbolen, unter anderem einem Hakenkreuz. Der Schaden war am Montag, 04. November 2024, 10:30 Uhr festgestellt worden und wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02. November 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen Daimler, auf einem Parkplatz in der Drostestraße abgestellt. Eine Schadenssumme ist der derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024 gegen 05:55 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts vom Gesenweg auf die Steinfelder Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 25-jähirger Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Steinfelder Straße befuhr, musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei touchierte er den Pkw eines 57-jährigen Mannes aus Arneburg. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 6.000,00 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/8084-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 04. November 2024 in der Zeit von 09:50 Uhr bis 10:50 Uhr im Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Pkw einer 62-jährigen Frau aus Holdorf. Diese hatte ihren Pkw, einen Renault Modus, an der Brinkstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024 gegen 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 46-jährigen Frau aus Drebber. Diese hatte ihren Pkw, einen Skoda Fabia, auf dem Parkplatz unter der Brücke in der Straße An der Gräfte abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell