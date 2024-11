Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 02. November 2024 11:00 Uhr bis Sonntag, 03. November 2024 08:40 Uhr auf ein Grundstück im Holunderweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Rauchentwicklung

Am Montag, 04. November 2024, gegen 00:55 Uhr meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung in der Nachbarswohnung in der Fasanenstraße. Durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta wurde die Tür zum Haus geöffnet, dort konnte ein brennendes Kerzengesteck festgestellt werden. Der Bewohner hatte die Kerzen angezündet und war eingeschlafen. Einen Gebäudeschaden gab es nicht. Der Anwohner wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Zu einem Schaden kam es nicht.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 03. November 2024, gegen 21:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter den Pkw einer 26-jährigen Frau aus Lohne. Der Unbekannte trat gegen das Fahrzeug der 26-Jährigen, als diese im Einmündungsbereich der Straße Am Weinberg stand und beabsichtigte auf die Lohner Straße aufzubiegen. Der Schaden wurde auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

