Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 30. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 03. November 2024 18:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Am Rennplatz und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 02. November 2024 13:00 Uhr bis Sonntag. 03. November 2024 16:30 Uhr eine Kamera und einen Mülleimer in der Graf-Stauffenberg-Straße. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag,03. November 2024 gegen 04:50 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem Pkw die Straße Heerdamm in Richtung Alten Straße. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern, geriet auf einen angrenzenden Acker und überschlug sich. Die 30-Jährie blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.500,00 Euro.

Lastrup - Diebsstahl aus Schuppen

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, gegen 01:09 Uhr begab sich ein unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Brinkstraße. Dort entwendete er aus einem Schuppen diverse Werkzeuge. Der Schaden liegt im unteren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02. November 2024, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 36-jährigen Frau aus Garrel. Diese hatte ihren Pkw, einen Renault Captur auf einem Parkstreifen in der Osterstraße abgestellt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell