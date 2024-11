Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung Cloppenburg Fahrten unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, um 02.00 Uhr, wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Straße Auf dem Hook kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein 30-jähriger Cloppenburger stürzt mit seinem Fahrrad am Samstag, gegen 07.50 Uhr, auf der Emsteker ...

