Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Oberhausen: Spezialkräfte unterstützen Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Oberhausen

Oberhausen (ots)

Mehrere Objekte in Oberhausen und Mülheim/Ruhr wurden am Mittwochmorgen (14.08.) von Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizei Oberhausen durchsucht. Grundlage für die Maßnahmen waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte Durchsuchungsbeschlüsse, die durch das Amtsgericht Duisburg erlassen wurden. Unterstützt wurden die Maßnahmen von Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen, die sich gegen einen polizeibekannten 44-jährigen Beschuldigten (türkisch) richten. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, an Erpressungen und Bedrohungen maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Die Durchsuchmaßnahmen dienten u.a. der Sicherstellung von Beweismitteln und Vermögenswerten. In einem Objekt in Oberhausen konnten die eingesetzten Beamten zahlreiche, vermutlich illegale, Glücksspielautomaten sicherstellen; zusätzlich wurden im Rahmen der sogenannten Vermögensabschöpfung Fahrzeuge, Schmuck und Bargeld sichergestellt, die jetzt Bestandteil der weiteren umfangreichen Ermittlungen der Polizei Oberhausen und der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg sind.

