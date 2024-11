Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta vom 02.11.2024

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, gegen 17.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ausparken einen Mercedes SUV auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sütholter Straße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum/zur Unfalverursacher(in) nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710

Lohne, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 01.11.2024 gegen 08:00 Uhr kam es in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Führer eines Sattelschleppers beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Transportes und setzte seine Fahrt unerlaubt vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Vechta oder Lohne entgegengenommen.

Vechta, Diebstahl von Kupferkabeln

Unbekannte Täter drangen in den letzten Nächten auf das Gelände eines Bauunternehmens an der Vechtaer Marsch ein. Zunächst schnitten sie den Zaun der Firma auf, gelangten so auf das Gelände und entwendeten dort diverse Kupferkabel. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne, Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Roggenkamp in Lohne zu einem Einbruch in einen Gartenschuppen. Unbekannte Täter drangen durch Aufbrechen eines Vorhangschlosses in einen Schuppen ein und entwendeten aus diesem mehrere Gartengeräte und Akkus. Hinweise zu der Tat werden durch die Polizei Lohne entgegengenommen.

Vechta, Kennzeichendiebstahl

In der Nacht auf Freitag kam es in der Theresienstraße in Vechta zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten das vordere Kennzeichenschild von einem Renault Twingo. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

