Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle mit Strohballen in Lübtheen

Lübtheen (ots)

Gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei am heutigen Montagabend die Information, dass es im Eichenweg in Lübtheen zu einem Brandausbruch einer Lagerhalle gekommen sei. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet die Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Geräten und etwa 1.750 Strohballen in Brand. Derzeit befinden sich die Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren vor Ort im Löscheinsatz. Momentan ist davon auszugehen, dass die Löschmaßnahmen bis weit in den morgigen Dienstag, 08.10.2024, andauern werden. Eine erste Schätzung der Schadenshöhe wird auf 200.000 Euro beziffert. Durch den Brand und die durchzuführenden Löschmaßnahmen kommt es in der Ortslage Lübtheen zu einer teils erheblichen Qualmentwicklung. Anwohner werden gebeten die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell