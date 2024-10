Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch in Holthusen

Holthusen (ots)

In Holthusen haben unbekannte Täter am Freitag bei einem Wohnungseinbruch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 10:00 und 12:30 Uhr im Sülstorfer Weg. Dem Spurenaufkommen zufolge verschafften sich die Einbrecher durch eine nicht verschlossene Hintertür Zugang zum Einfamilienhaus, währenddessen die Bewohnerin mit Gartenarbeiten beschäftigt war. Im Haus wurden diverse Schränke durchsucht und dabei das Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) entgegen.

