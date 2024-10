POL-HRO: Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gestellt

Schwerin (ots) - Wir berichteten, dass es auf einem Friedhof am Obtritenring in den vergangenen Tagen zu Sachbeschädigungen an Grabstellen kam. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5880302) Bei dem betroffenen Friedhof handelt es sich um den Friedhof der Opfer des Faschismus. Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizeipräsidium Rostock Außenstelle ...

mehr