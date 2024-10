Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach vermisstem 11-jährigen Mädchen

Schwerin, Wittenburg (ots)

Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach einem 11-jährigen Mädchen aus Wittenburg. Sie wurde zuletzt am heutigen Vormittag gegen 11:20 Uhr in der Schweriner Paulsstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Das Mädchen ist in Wittenburg wohnhaft, geht aber in Schwerin zur Schule.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 150 Zentimeter groß und schlank, hat braune Haare, trägt eine graue Jacke mit einem Aufdruck auf dem Rücke und blaue Jeans.

Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar: https://fcld.ly/2024-10-07vermisst-schwerin-wittenburg

Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell