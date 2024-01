Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Fahrer zwingt Busfahrer zum Anhalten

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag, 09.01.2024, hielt in 41-jähriger Busfahrer gegen 16:20 Uhr an der Haltestelle Höing in der Straße Am Sportpark. Da die Haltestelle mit einem "roten Punkt" versehen ist, schaltete er Warnblinklicht ein. Dies bedeutet für den vorbeifahrenden Verkehr: Schrittgeschwindigkeit. Nachdem er den Blinker nach links gesetzt hatte, setzte der Bus sich wieder in Bewegung und fuhr auf die Straße. Hierbei überholte ihn noch ein Audi. Der Fahrer stoppte direkt vor dem Bus, sodass der 41-Jährige eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Audi-Fahrer stieg aus, beschimpfte den 41-Jährigen und beschwerte sich über dessen Fahrweise, bevor er sich in seinen PKW setzte und weiterfuhr. Die hinzugerufenen Polizisten legten eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr vor. Zeugen des Vorfalles können sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 melden. (hir)

