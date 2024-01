Polizei Hagen

POL-HA: 9-jähriger Junge läuft hinter Bus auf die Fahrbahn

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Unfall auf der Kölner Straße verletzte sich am Dienstag (09.01.) ein 9-Jähriger. Der Junge lief gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle "Zentrum" auf die Fahrbahn. Zu dieser Zeit fuhr eine 40-Jährige mit einem Mercedes in Richtung Hasper Zentrum. Als sie an einem Bus langsam vorbeifahren wollte, der an der Haltestelle stand, habe das Kind plötzlich die Straße betreten. Die Hagenerin erfasste den 9-Jährigen, der eine Verletzung am Fuß erlitt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen in ein Krankenhaus. (arn)

