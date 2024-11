Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta vom 03.11.2024

Vechta, Verstoß Pflichtversicherung und Urkundenfälschung Am Samstag gegen 10:00 Uhr kam es in Vechta zu insgesamt zwei Fällen von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung. Ein 43-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit einem Pkw die Driver Straße in Vechta. Am Pkw waren Kennzeichen angebracht die nicht zu diesem Pkw gehörten. Zudem waren die Siegel (Hauptuntersuchung und Zulassungssiegel) gefälscht. Der benutzte Pkw war nicht zugelassen und nicht pflichtversichert. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Ungarn ebenfalls mit einem nicht versicherten und zugelassenen Pkw die Kolpingstraße in Vechta. Der Mann hatte ein Kennzeichen ohne jegliche Siegel aus Osnabrück am Pkw angebracht. Auch diese Kennzeichen gehörten nicht zu dem benutzen Pkw. Durch das Amtsgericht wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet, da der Mann in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt.

Lohne, Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad Am Sonntag gegen 08:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Lohne. Auf dem Gepäckträger saß eine weitere männliche Person. Der Fahrradfahrer stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 2,58 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne, Aufbruch eines Zigarettenautomaten Freitagnacht gegen 02:45 Uhr kam es in der Daimlerstraße in Lohne zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit einem E-Scooter an den Automaten heran und versuchte mit einem Hammer die Scheibe des Automaten einzuschlagen, was jedoch misslang. Kurze Zeit später kehrte der Täter zurück und zerstörte die Glasscheibe der Automaten mit einem Feldstein. Insgesamt erlangte der Täter Tabakwaren im Wert von 1500,- Euro. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Vechta, Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, den 02.11.2024 zwischen 15 Uhr und 19 Uhr kam es in der Goethestraße in Vechta zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt. Dort konnten die Täter Schmuck und Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Vechta entgegen.

Vechta, Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter einen Pkw im Pickerskamp, indem sie den Lack mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzten. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta, Verkehrsunfallflucht

Am 02.11.24 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es in der Willohstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen ein dort abgestellte Skoda und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch bis Samstag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Falkenweg ein BMW beschädigt. Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den dort abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Vechta entgegen.

