Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 03. November 2024, gegen 21:24 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter mit seinem Pkw die Rasenfläche eines Parkplatzes des Tierparks in der Straße Über dem Worberg, Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 01. November 2024 13:00 Uhr bis Sonntag, 03. November 2024 18:07 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter das Sicherheitsglas einer Bushaltestelle in der Schulstraße. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Dienstag, 29. Oktober 2024 16:30 Uhr bis Samstag, 02. November 2024 16:30 Uhr begaben sich unbekannte Personen an einen Pkw, Ford Transit, welcher auf einem Parkplatz in der Tilsiter Straße abgestellt worden war. Sie öffneten den Pkw und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

