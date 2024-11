Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter begaben sich in dem Zeitraum von Samstag, 02. November 2024 bis Montag, 04. November 07:45 Uhr auf ein Grundstück in der Kirchhofstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Kindergarten. Sie entwendeten unter anderem elektronische Geräte. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Pedelecs. Die Pedelecs der Marke KTM waren verschlossen vor einem Restaurant in der Eschstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung an Snackautomaten

Am Freitag, 01. November 2024, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter einen Snackautomaten, welcher an einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße stand. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 04. November 2024, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 12:34 Uhr die Fensterscheibe eines Pkw. Der Pkw, ein Audi Q3, war auf einem Parkplatz in der St.-Michael-Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024, gegen 16:58 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Voltlage mit seinem Pkw die Straße Zum Darrenkamp in Fahrtrichtung Vestrup. Hier kam ihm ein schwarzer VW Passat entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 30-Jährige musste ausweichen, geriet in den Seitenraum und fuhr in den angrenzenden Graben. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem Pkw des 30-Jährigen entstand ein Schaden von rund 10.000,00 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 04. November 2024, gegen 21:55 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Pkw die Schnelter Straße von Schnelten kommend in Richtung Lastrup. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Graben zum Erliegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wies ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,14 Promille aus. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro.

