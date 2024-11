Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 02. November 2024 22:00 Uhr bis Montag 04. November 2024 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an die Rollläden eines Lebensmittelmarktes in der Lange Straße und beschädigten diese. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Freitag, 01. November 2024 15:30 Uhr bis Montag, 04. November 2024 13:00 Uhr den Fahrradständer einer Schule in der Straße Hansaplatz mit blauer Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024 gegen 20:33 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Telefonmast in der Straße Zum Esch. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 04. November 2024, 18:50 Uhr beabsichtigte ein 34-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw von der Straße Am Bahnhof nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 16-jährigen Jugendlichen aus Friesoythe, welcher die Straße Am Bahnhof mit seinem Krad in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 4.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell