Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuter Schlag gegen mutmaßliche Diebesbande - zwei Tatverdächtige festgenommen

Rostock (ots)

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund führt in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Rostock seit November 2023 ein umfangreiches Verfahren gegen eine Diebesbande aus Polen, die sich auf den Diebstahl von Sattelaufliegern und diversen Baumaschinen, wie zum Beispiel hochwertigen Radladern, spezialisiert hatte.

Im Rahmen bundesweiter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei polnische Tatverdächtige (44,36) in den frühen Morgenstunden des 25.06.2024 in Hessen festgenommen werden. Gegen beide wurde am Folgetag Haftbefehl erlassen. Die Tatverdächtigen sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Der Gruppierung werden mehr als zehn Taten im gesamten Bundesgebiet zur Last gelegt. Betroffen sind derzeit mindestens die Bundesländer Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Der Gesamtschaden wird auf rund 310.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund.

